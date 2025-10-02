अतिवृष्टि के चलते अभी तक खेत-खलिहानों में पानी, सरसों की बुवाई पर ब्रेक, इस बार देरी से होगी

कृषि विभाग के अनुसार सरसों की बुवाई का समय 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक माना जाता है लेकिन पहले अतिवृष्टि व बाद में तापमान की अधिकता से सरसों की बुवाई में देरी हो रही है। इस बार जिले में 1 लाख 70 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई होनी है। लेकिन बुवाई का आधा माह बीत गया है। इसी प्रकार गेहूं, चना, जौ की बुवाई का समय 15 अक्टूबर से शुरू होना है, लेकिन इस बार गेहूं, चना व अन्य फसलों की बुवाई भी देरी से शुरू होगी।