CG Corruption: कुर्सी-टेबल और नाश्ते में बेहिसाब खर्च, 1.35 करोड़ के घपले का मामला

लेकिन, 4000 कुर्सियां लगाकर 3 लाख रुपए के स्नैक्स वितरित किए गए। इसमें प्रत्येक श्रमिकों को करीब 3300 रुपए केवल इवेंट प्रबंधन पर खर्च होना दर्शाया गया। जबकि कार्यक्रम के लिए मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस को करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मजदूर दिवस वाले बोरे-बासी आयोजन की तर्ज पर भाजपा सरकार द्वारा पहली बार सितंबर 2024 में विश्वकर्मा जंयती को मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया था।