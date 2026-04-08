Raipur News: गाय के साथ दुष्कर्म, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

Raipur News: रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र अंतर्गत भाठागांव से शिकायत प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने पशु के साथ क्रूरता एवं अनाचार किया। उस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुरानी बस्ती थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की जांच के दौरान उपलब्ध वीडियो फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी होरी लाल सोनकर उर्फ गोगा(26) सोनकर पारा निवासी के विरुद्ध बीएनएस एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा गया।