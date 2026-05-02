2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Highcourt: हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकली भर्ती, जल्दी करे आवेदन

CG Highcourt: ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 02, 2026

CG Highcourt: हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकली भर्ती, जल्दी करे आवेदन

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (photo source- Patrika)

CG Highcourt: हाई कोर्ट बिलासपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट के 38 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती की जानी है। अभ्यर्थी 12 मई तक व्यापमं की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन में त्रुटि सुधार 13 से 15 मई तक किए जा सकेंगे। परीक्षा रायपुर और बिलासपुर में ही 28 जून को संभावित है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के साथ ही स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जायेगा।

परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

CGPSC मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव

CGPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, CGPSC मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार, CGPSC मुख्य परीक्षा पहले मई में होने वाला था, लेकिन अब अभ्यर्थियों राहत देते हुए परीक्षा को जून 2026 में आयोजित किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पहले 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को प्रस्तावित थी। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाते हुए 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को अयोजित करने का फैसला लिया गया है। आयोग के अनुसार इसकी मेंस परीक्षा 2025 प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें अंबिकापुर, बिलासपुर, भिलाई और रायपुर शामिल हैं।

जारी समय सारणी के अनुसार, परीक्षा चार दिनों तक दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। पहले दिन भाषा और निबंध के पेपर होंगे, जबकि अगले दिनों में सामान्य अध्ययन के विभिन्न पेपर लिए जाएंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 10:33 am

Published on:

02 May 2026 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Highcourt: हाई कोर्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकली भर्ती, जल्दी करे आवेदन

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: संजू सैमसन पर होंगी सब की नज़रें, यहां देखें इस मैच की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, सूने मकान में चोरी कर नागपुर में बेचते थे सोना-चांदी

7 नंबरमें प्रट्रोल डीजल प्राइस है क्या
रायपुर

NEET UG Exam: नीट यूजी दे रहे 45 हजार स्टूडेंट्स पर रहेगी कैमरे की नजर, 3 घंटे पहले पहुंचना होगा प्रवेश परीक्षा

NEET UG Exam: नीट यूजी दे रहे 45 हजार स्टूडेंट्स पर रहेगी कैमरे की नजर, 3 घंटे पहले पहुंचना होगा प्रवेश परीक्षा
रायपुर

एक-एक खसरा नंबर की जांच से खुलेगा पोल, सभी जमीन रिकॉर्ड की बारीकी से होगी जांच

Bharatmala Project Scam: एक-एक खसरा नंबर की जांच से खुलेगा पोल, सभी जमीन रिकॉर्ड की बारीकी से होगी जांच(Photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज! तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, जानें रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?(photo-patrika)
रायपुर

CG Conversion: बीमार युवती को झांसा देकर धर्मांतरण का प्रयास, उपचार के दौरान हो गई मौत, दोषी महिला को उम्रकैद

CG Conversion: बीमार युवती को झांसा देकर धर्मांतरण का प्रयास, उपचार के दौरान हो गई मौत, दोषी महिला को उम्रकैद
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.