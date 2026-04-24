CG Vyapam: भीषण गर्मी का असर परीक्षा पर व्यापमं ने बदला टाइम टेबल, अब सुबह 9 बजे से होगी एंट्री

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं, और आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है। विभाग ने 24 अप्रैल से मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भीषण हीट वेव (लू) चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर अगले तीन दिनों तक रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए बिलासपुर में व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दोपहर 12 बजे के बजाय परीक्षाएं सुबह 10 बजे से होंगी। इसके तहत 26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक, 14 मई को एसएससी नर्सिंग व पीईटी और 21 मई को पीपीएचटी की परीक्षा संशोधित समय पर आयोजित की जाएगी। नागरिकों को लू से बचने की सलाह दी गई है।