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रायपुर के आवासीय अपार्टमेंट में लगी आग, तीसरी मंजिल के फ्लैट में हुआ AC ब्लास्ट, मचा हड़कंप

AC blast incident Raipur: रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र स्थित क्रॉस विंड अपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 24, 2026

रायपुर के आवासीय अपार्टमेंट में लगी आग, तीसरी मंजिल के फ्लैट में हुआ AC ब्लास्ट, मचा हड़कंप(photo-patrika

रायपुर के आवासीय अपार्टमेंट में लगी आग, तीसरी मंजिल के फ्लैट में हुआ AC ब्लास्ट, मचा हड़कंप(photo-patrika

AC blast incident Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में अचानक आग लग गई। यह घटना क्रॉस विंड अपार्टमेंट में हुई, जहां आग लगने से पूरे परिसर में धुआं फैल गया और लोग घबराकर बाहर निकलने लगे।

AC blast incident Raipur: तीसरी मंजिल के फ्लैट में एसी ब्लास्ट से आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना करीब डेढ़ बजे के आसपास की है। अपार्टमेंट की छह मंजिला इमारत के तीसरे माले स्थित एक फ्लैट में एयर कंडीशनर (AC) में धमाका होने के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेजी से फैलते हुए विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।

लोगों में मची भगदड़, तुरंत खाली कराई गई इमारत

आग लगते ही इमारत में रहने वाले लोग अपने-अपने फ्लैट छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर खाली करा लिया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम को दी।

फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस दौरान टीम ने आसपास के फ्लैटों को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया।

बड़ी जनहानि टली, जांच जारी

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, जो एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि, आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक एसी में तकनीकी खराबी या ब्लास्ट को आग का कारण माना जा रहा है।

लोगों में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

इस घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से नियमित जांच और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग की है।

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Published on:

24 Apr 2026 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर के आवासीय अपार्टमेंट में लगी आग, तीसरी मंजिल के फ्लैट में हुआ AC ब्लास्ट, मचा हड़कंप

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