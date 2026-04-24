रायपुर के आवासीय अपार्टमेंट में लगी आग, तीसरी मंजिल के फ्लैट में हुआ AC ब्लास्ट, मचा हड़कंप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना करीब डेढ़ बजे के आसपास की है। अपार्टमेंट की छह मंजिला इमारत के तीसरे माले स्थित एक फ्लैट में एयर कंडीशनर (AC) में धमाका होने के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेजी से फैलते हुए विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।