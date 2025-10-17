CG Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के साथ बदला मिजाज, अगले 24 घंटे अहम

उन किसानों को ज्यादा दिक्कत आई, जिन्होंने पहले धान की बोनी शुरू कर दी थी। देर से बोनी करने वाले किसानों को अगस्त सितंबर की बारिश से लाभ मिला। इस बार धान की फसल अच्छी पैदावार होने की उम्मीद किसान जता रहे है। इसके बाद सितंबर के अंतिम व अक्टूबर लगते ही बारिश नहीं होने से आम लोग उमस भरी गर्मी से भारी परेशान हो रहे है। 16 अक्टूबर को मौसम विभाग ने जिले से मानसून विदाई की विधिवत घोषणा कर दी है।