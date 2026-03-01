मॉर्निंग वॉक के दौरान शिक्षक को हार्ट अटैक, उपचार से पहले ही मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

साथ में टहल रहे लोगों ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे युवक सचिन सामंत ने उन्हें कृत्रिम सांस देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजन उन्हें पहले एक निजी क्लीनिक और फिर एक डॉक्टर के निवास पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया। इसके बाद परिजन उन्हें सिविल अस्पताल भी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की।