Rajasthan: तांत्रिक की घिनौनी करतूत, जयपुर रेलवे स्टेशन से छात्रा का अपहरण, फरीदाबाद ले जाकर बनाया शादी का दबाव

जयपुर। दीपावली के मौके पर घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा का शनिवार सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से कथित तांत्रिक ने अपहरण कर लिया। आरोपी छात्रा को जबरन फरीदाबाद ले गया, जहां एक कमरे में बंधक बनाकर उस पर शादी का दबाव बनाया। आरोपी ने छात्रा को परिवार की हत्या की धमकी देकर जबरन सुसाइड नोट लिखवाया और उसके परिवार को व्हाट्सएप पर भेजा।