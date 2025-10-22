Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: तांत्रिक की घिनौनी करतूत, जयपुर रेलवे स्टेशन से छात्रा का अपहरण, फरीदाबाद ले जाकर बनाया शादी का दबाव

Rajasthan Crime: दीपावली के मौके पर घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा का जयपुर रेलवे स्टेशन से कथित तांत्रिक ने अपहरण कर लिया।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 22, 2025

college-student-Kidnapping

Photo Source: AI

जयपुर। दीपावली के मौके पर घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा का शनिवार सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से कथित तांत्रिक ने अपहरण कर लिया। आरोपी छात्रा को जबरन फरीदाबाद ले गया, जहां एक कमरे में बंधक बनाकर उस पर शादी का दबाव बनाया। आरोपी ने छात्रा को परिवार की हत्या की धमकी देकर जबरन सुसाइड नोट लिखवाया और उसके परिवार को व्हाट्सएप पर भेजा।

एसीपी (सदर) धर्मवीर सिंह ने बताया कि छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपी तांत्रिक की तलाश जारी है। पीड़िता की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि छात्रा हरियाणा की रहने वाली है और जयपुर में पढ़ाई कर रही है।

दीपावली पर घर आ रही छात्रा का अपहरण

दीपावली की छुट्टियों में वह अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। सुबह 5:30 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-3 से अचानक लापता हो गई। मोबाइल बंद मिलने पर सहेलियों ने सदर थाने में सूचना दी। परिजनों को भी सूचित किया गया, जो तुरंत जयपुर पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज करवाई।

फरीदाबाद में मिली छात्रा

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स के आधार पर छात्रा की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम फरीदाबाद के सेक्टर-55 पहुंची, जहां एक मकान से छात्रा को सुरक्षित बरामद कर सोमवार देर शाम जयपुर वापस लाया गया।

इलाज के बहाने तांत्रिका ने बढ़ाई थी नजदीकियां

पीड़िता ने बताया कि आरोपी तांत्रिक उसके गांव का ही है और पहले उसके घर में पूजा-पाठ करने आता था। उसने घरवालों को छात्रा पर प्रेत आत्मा का साया होने की बात कही थी और इलाज के बहाने नजदीकियां बढ़ाई। इसके बाद मौका देखकर उसका अपहरण कर लिया।

22 Oct 2025

22 Oct 2025 08:14 am

