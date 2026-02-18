शादी से 4 दिन पहले दुल्हन किडनैप! मां और भाई की आंखों में झोंकी मिर्च, पुणे में फिल्मी स्टाइल में अपहरण

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इंदापुर तालुका के भिगवन में 21 वर्षीय युवती का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। यह घटना तब हुई जब युवती अपनी मां और भाई के साथ शादी की खरीदारी कर घर लौट रही थी। रास्ते में दो युवकों ने उन्हें रोका और मां-भाई की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। जब तक वे कुछ समझ पाते, आरोपी युवती को जबरन अपनी चार पहिया गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है।