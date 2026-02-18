2 और 5 मार्च से मुंबई से चलेंगी दो नई होली स्पेशल, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई से दो नई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 2 और 5 मार्च से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे उत्तर भारत और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।