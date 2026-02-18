18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

2 और 5 मार्च से मुंबई से चलेंगी दो नई होली स्पेशल, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

Holi Special Train 2026: यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इन ट्रेनों के चलने से न केवल यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि उन्हें निजी बसों के महंगे किराए से भी निजात मिलेगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 18, 2026

train

Photo: AI generated

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई से दो नई होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 2 और 5 मार्च से अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिससे उत्तर भारत और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पश्चिम रेलवे के अनुसार, मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और सूबेदारगंज के बीच विशेष किराए पर दो जोड़ी होली स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

ट्रेन संख्या 02200/02199 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्‍पेशल कुल 8 फेरे लगाएगी-

02200 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्‍पेशल हर शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 05.10 बजे छूटेगी और अगले दिन 05.00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। यह ट्रेन 7 मार्च से 28 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांद्रा टर्मिनस स्‍पेशल हर गुरुवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 16.50 बजे रवाना होगी और अगले दिन 16.10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 मार्च से 26 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, उधना, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्‍सी, बियावरा राजगढ़, चाचुरा बिनागंज, रूठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, डबरा और दतिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्‍लीपर क्‍लास एवं जनरल सकेंड क्‍लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04126/04125 बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्‍पेशल कुल 10 फेरे लगाएगी-

04126 बांद्रा टर्मिनस-सूबेदारगंज सुपरफास्ट स्‍पेशल हर मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 11.15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17.00 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। यह ट्रेन 3 मार्च से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी तरह, 04125 सूबेदारगंज-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्‍पेशल हर सोमवार को सूबेदारगंज से 05.20 बजे छूटेगी और अगले दिन 09.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 मार्च से 30 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, आगरा ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी और फतेहपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्‍लीपर क्‍लास एवं जनरल सकेंड क्‍लास कोच होंगे।

इन दोनों होली स्पेशल ट्रेनों का रूट इस तरह से तैयार किया गया है कि महाराष्ट्र के साथ-साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टिकटों की बुकिंग रेलवे काउंटरों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी: मुंबई-बनारस और मुंबई-गोरखपुर नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान
मुंबई
Holi Special Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Feb 2026 02:47 pm

Published on:

18 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 2 और 5 मार्च से मुंबई से चलेंगी दो नई होली स्पेशल, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैसे बनी सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी और क्यों आई दरार? सालों बाद भी बरकरार है सस्पेंस

सलीम खान और जावेद अख्तर (सोर्स: x @filmfare के अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

रिलीज से पहले ‘धुरंधर 2’ को बड़ा झटका? BMC ने आदित्य धर के स्टूडियो को किया ब्लैकलिस्ट

Ranveer Singh in Dhurandhar 2
बॉलीवुड

शादी से 4 दिन पहले दुल्हन किडनैप! मां और भाई की आंखों में झोंकी मिर्च, पुणे में फिल्मी स्टाइल में अपहरण

Girl abducted before wedding in Pune
मुंबई

चोली के पीछे… गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त

चोली के पीछे... गाने पर नीना गुप्ता ने सुभाष घई की डिमांड पर तोड़ी चुप्पी, कहा- ऐसी ब्रा पहनने की रखी थी शर्त
बॉलीवुड

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग, भाजपा का पलड़ा सबसे भारी, रेस में पार्थ पवार भी

Parth Pawar Rajya Sabha MP
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.