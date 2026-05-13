Tamor Pingla Tiger Reserve: छत्तीसगढ़ के 10 गांव में पहली बार पहुंचेगी बिजली, हाईटेंशन लाइन के लिए 14.88 करोड़ रुपये की मंजूरी

Tamor Pingla Tiger Reserve: गुरु घासीदास तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व कोरिया के बीच बसे 21 में से 10 गाव को आजादी के बाद पहली बार बिजली मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) से घनघोर जंगल के बीच से करीब 87 किलोमीटर तक हाईटेंशन लाइन विस्तार कर गांवों में बिजली पहुंचाने 14.88 करोड़ की मजूरी मिली है।कोरिया जिले के वनांचल ब्लॉक सोनहत में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थित है, जो टाइगर रिजर्व बनने से पहले राष्ट्रीय उद्यान था। टाइगर रिजर्व के भीतर कुल 7 ग्राम पंचायत में 21 गांव शामिल हैं। जिसकी आबादी 8722 से अधिक है, जो 2005 घरों में निवास कर रही है।