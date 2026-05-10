City of Black Diamond: 54 साल से कोल इंडिया की बिजली पर आश्रित थी काले हीरों की नगरी, अब राज्य से होगी आपूर्ति

राज्य सरकार ने चिरमिरी (City of Black Diamond) क्षेत्र के विकास के लिए पहले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण(साडा) का गठन किया था। इसमें क्षेत्र के साथ आसपास के 16 गांव सम्मिलित थे। वहीं 22 जून 1995 में संविधान के 74वां संशोधन होने के कारण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भंग कर नगरपालिका परिषद् चिरमिरी का गठन किया गया था। फिर अगले चरण में 27 जनवरी 2003 को अधिसूचना जारी कर चिरमिरी को नगर पालिका निगम का दर्जा दिया गया है।