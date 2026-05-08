Drug smuggling: 5.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्य गिरफ्तार, झारखंड से निकला कनेक्शन

बैकुंठपुर। कोरिया जिले की पटना पुलिस ने शुक्रवार को नशीले इंजेक्शन के साथ अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 बैग में 1095 नग नशीला इंजेक्शन (Drug smuggling) बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 5.50 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों डुमरिया इलाके में ग्राहक की तलाश कर रही थीं, इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंच गई। पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो नशीले इंजेक्शन का जखीरा मिला। दोनों का झारखंड के गढ़वा से कनेक्शन निकला है।