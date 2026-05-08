8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Drug smuggling: 5.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्य गिरफ्तार, झारखंड से निकला कनेक्शन

Drug smuggling: 2 बैग में भरा था 1095 नग नशीला इंजेक्शन, ग्राहक की कर रहे थे तलाश, पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 08, 2026

Drug smuggling

2 woman drug smugglers arrested (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया जिले की पटना पुलिस ने शुक्रवार को नशीले इंजेक्शन के साथ अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 बैग में 1095 नग नशीला इंजेक्शन (Drug smuggling) बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 5.50 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों डुमरिया इलाके में ग्राहक की तलाश कर रही थीं, इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस उनके पास पहुंच गई। पुलिस ने जब उनके बैग की तलाशी ली तो नशीले इंजेक्शन का जखीरा मिला। दोनों का झारखंड के गढ़वा से कनेक्शन निकला है।

कोरिया जिले की साइबर टीम और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमृता पटेल पति पुष्पेंद्र पटेल 30 वर्ष व रामबाई पति विनोद पटेल 32 वर्ष को गिरफ्तार (Drug smuggling) किया गया। दोनों राज्य झारखंड के गढ़वा क्षेत्र से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन लेकर ग्राम डुमरिया में बिक्री करने ग्राहक तलाश रही थीं।

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों के कब्जे से कुल 1095 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किया है। इसमें रेक्सोजेसिक, बुप्रीनॉरपिन, एविल इंजेक्शन (Drug smuggling) शामिल हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 22 एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में गया है। मामले में आरोपियों से पूछताछ कर नशे के अवैध नेटवर्क एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

Drug smuggling: पुलिस को दें सूचना

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार, बिक्री अथवा संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल पुलिस को जानकारी दें, ताकि समाज को नशे (Drug smuggling) के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों पर पुलिस की कड़ी नजर है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bulldozer action Video: अंबिकापुर में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बने 20 मकानों पर चला बुलडोजर, भारी संख्या में लगाए गए पुलिस फोर्स
अंबिकापुर
Bulldozer action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 May 2026 08:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Drug smuggling: 5.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्य गिरफ्तार, झारखंड से निकला कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Leopard killed man: तेंदुए ने बुजुर्ग को मार डाला, आंगन में सोते समय ले गया था दबोचकर, इधर हाथी के हमले में महिला की मौत

Leopard killed man
कोरीया

Action in Jhumka cruise: झुमका क्रूज में शराबखोरी पर बड़ा एक्शन, बंद कराया संचालन, टेंडर निरस्त करने का अल्टीमेटम

Action in Jhumka cruise
कोरीया

Jabalpur cruise accident: झुमका जलाशय में भी हो सकता है जबलपुर जैसा हादसा! क्रूज से कराते हैं सैर, लेकिन पर्याप्त लाइफ जैकेट नहीं, डस्टबीन में मिलीं शराब की बोतलें

Jabalpur cruise accident
कोरीया

Wife murder: आधी रात सो रहे जीजा के पास पहुंचा साला, बोला- मैंने अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया है, जब कमरे में पहुंचा तो…

Wife murder
कोरीया

Pahalgam memory: पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षित लौटे दंपती के घर 22 अप्रैल को बेटे ने लिया जन्म, नाम रखा ‘पहल’

Pahalgam memory
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.