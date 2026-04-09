सचिन तेंदुलकर का परिवार पहुंचा अचानकमार टाइगर रिजर्व, अंजलि-सारा ने जाना ग्रामीणों का सुख-दुख

प्रशासन ने इस दौरे को इतना गुप्त रखा कि स्थानीय मीडिया को भी इसकी कानों-कान खबर नहीं हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन कहीं भी शोर-शराबा नहीं होने दिया गया। इस यात्रा का खुलासा तब हुआ जब सारा तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वनांचल की खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने बच्चों और फुलवारी केंद्र की झलकियों के साथ हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे लिखकर इस दौरे के पीछे के सेवा भाव को दुनिया के सामने रखा।