Road Accident: अनकंट्रोल्ड हुआ तेज रफ्तार पिकअप, 2 महिलाओं को रौंदा, ड्राइवर मौके से फरार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 6:15 बजे आईटीआई सेमरा के पास मुख्य मार्ग पर हुआ। गौरेला सारबहरा रोड निवासी बेला बाई पनसारी और सुशीला वर्मा रोजाना की तरह सुबह सैर के लिए घर से निकली थीं। दोनों महिलाएं सड़क किनारे टहल रही थीं, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप कैंपर (क्रमांक MP 21 G 0992) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।