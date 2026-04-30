हर दिन 80+ ट्रेनें देरी से चल रहीं, 150 घंटे तक बर्बाद हो रहा समय, भीषण गर्मी में ट्रेनों की रफ्तार सुस्त

दर्जनों ट्रेन आधा घंटे से लेकर 15 घंटे तक लेट

12410 रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस साढ़े 4 घंटे लेट

68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू 38 मिनट लेट

08862 एनएससी बोस इतवारी समर स्पेशल 9 घंटे लेट

20826 बिलासपुर वंदेभारत 36 मिनट लेट

07589 चर्लपल्ली समर स्पेशल 15.24 घंटे लेट

12070 रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस एक घंटे

12262 दुरंतो एक्सप्रेस दो घंटे लेट

12879 भुवनेश्वर सुपरफास्ट 40 मिनट लेट

01001 संतरागाछी समर स्पेशल 5.11 मिनट लेट

12129 आजाद ङ्क्षहद 5.45 घंटे लेट

13288 साउथ बिहार एक्सप्रेस दो घंटे लेट