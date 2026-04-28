CG Political: भाजपा में विवाद! जिलों की कार्यकारिणी सूची जारी होते ही मचा बवाल, बदले जाएंगे नाम

बताया जाता है कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष सौरभ जायसवाल द्वारा 13 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री की सूची जारी की गई थी, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही विवाद खड़ा हो गया। स्थिति तब और जटिल हो गई जब 10 मंडल अध्यक्षों ने इस सूची को खारिज करते हुए अपनी अलग समानांतर सूची जारी कर दी। इसके चलते कई मंडलों में दो-दो अध्यक्ष और महामंत्री की स्थिति बन गई, जिससे संगठनात्मक असमंजस पैदा हो गया। इसकी शिकायत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं दुर्ग संभाग प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही तक पहुंची तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सूची को तत्काल स्थगित कर दी।