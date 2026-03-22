Fraud News: महिला से 2 लाख की ठगी… शातिर ने शेयर मार्केट में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर ऐसे ऐंठे पैसे, गिरफ्तार

इसके बाद पीड़िता ने 16 फरवरी 2026 को तारबाहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपराध दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के रायपुर में होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी ने इस तरह की ठगी अन्य लोगों के साथ भी की है या नहीं।