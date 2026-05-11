11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

चुनाव आयोग का सख्त आदेश, पंचायत उपचुनाव तक अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी

Officers Leave Cancelled: छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 11, 2026

चुनाव आयोग का सख्त आदेश (photo source- Patrika)

चुनाव आयोग का सख्त आदेश (photo source- Patrika)

Officers Leave Cancelled: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित जिलों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 मई को जारी निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जहां उपचुनाव होना है।

Officers Leave Cancelled: कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

बिना अनुमति नहीं मिलेगा अवकाश

जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है।

Officers Leave Cancelled: मुख्यालय छोड़ने पर होगी जवाबदेही तय

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर जाता है या मुख्यालय छोड़ता है, तो संबंधित जिला प्रमुख और कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों में पूर्ण सहयोग और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अन्य खबर

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चुनाव आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद जिले में 2 लाख 17 हजार 279 मतदाता कम हुए हैं। इसके बाद भी मतदाता सूची में महिलाओं का दबदबा बरकरार है। एसआइआर के बाद जिले में 12 लाख 35 हजार 230 मतदाता रह गए हैं।

इसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6 लाख 14 हजार 665 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6 लाख 20 हजार 522 है। इस तरह महिलाओं की संख्या पुरुषों से 5 हजार 857 अधिक है। यह जिले की राजनीतिक दिशा और पार्टियों के चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 May 2026 04:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / चुनाव आयोग का सख्त आदेश, पंचायत उपचुनाव तक अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur High Court: 219 दिन देरी से दायर राज्य की रिवीजन याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, जानें क्या कहा?

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

4 साल का अनुराज बना ‘नन्हा गौ-रक्षक’, 400 गायों को पहनाई रेडियम बेल्ट, जानिए प्रेरणादायक कहानी

4 साल का अनुराज बना ‘नन्हा गौ-रक्षक’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Fraud News: जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

ठगी (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

Chhattisgarh Rain Alert: एक साथ कई सिस्टम सक्रिय, अगले 48 घंटे तेज हवा, गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी

बारिश (पत्रिका फोटो)
बिलासपुर

Bilaspur ACB Raid: एडीएम ऑफिस में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार, 5 हजार पहले ले चुका था आरोपी

गिरफ्तार, PC- Patrika
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.