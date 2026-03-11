CG Bus Accident: अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, सड़क और परमिट विवाद के बीच मंत्री कश्यप पर उठे सवाल

CG Bus Accident: गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विधानसभा में बिना फिटनेस टेस्ट के यात्री वाहनों को परमिट देने का मुद्दा जोर-शोर से उठा था। इस पर मंत्री केदार कश्यप से जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। ऐसे में सड़क हादसों और यात्री वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं।