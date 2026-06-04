जब सड़क पर दिखा दर्दनाक मंजर..! विधायक ने एक्सीडेंट देखकर रुकवाया काफिला, हाईवा में फंसे ड्राइवरों की बचाई जान

Raipur Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गोबरा-नवापारा मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दो हाईवा वाहनों की आमने-सामने टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चालक केबिन में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे राजिम विधायक रोहित साहू ने काफिला रुकवाकर राहत कार्य शुरू कराया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया।