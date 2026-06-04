जब सड़क पर दिखा दर्दनाक मंजर..! विधायक ने एक्सीडेंट देखकर रुकवाया काफिला, हाईवा में फंसे ड्राइवरों की बचाई जान

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Raipur Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गोबरा-नवापारा मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दो हाईवा वाहनों की आमने-सामने टक्कर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और चालक केबिन में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे राजिम विधायक रोहित साहू ने काफिला रुकवाकर राहत कार्य शुरू कराया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया।
इसी दौरान राजिम से लौट रहे विधायक रोहित साहू की नजर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों पर पड़ी। सड़क पर गंभीर स्थिति देखकर उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने घायल चालकों की हालत देख तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।
विधायक ने बिना समय गंवाए आपातकालीन सेवा को सूचना दी और एंबुलेंस बुलवाई। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मदद की अपील की। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए।
हादसे के कारण दोनों हाईवा के चालक केबिन के अंदर बुरी तरह फंस गए थे। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह दब जाने से उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और अन्य लोगों ने काफी मशक्कत की। विधायक रोहित साहू भी लगातार रेस्क्यू कार्य की निगरानी करते रहे और बचाव दल का हौसला बढ़ाते रहे।
रेस्क्यू के दौरान केबिन के क्षतिग्रस्त हिस्सों को काटकर दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से दोनों चालकों की जान बचाने में सफलता मिली।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विधायक रोहित साहू की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने समय पर काफिला रोककर मदद नहीं की होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। विधायक के इस मानवीय प्रयास की क्षेत्र में चर्चा हो रही है।
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर हादसे की वजह मानी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
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