Illegal Sand Mining: नौगई तिहरा हत्याकांड के बाद रेत घाटों पर ताबड़तोड़ एक्शन, रेत लोड 14 मिनी ट्रक जब्त, नहीं थे नंबर प्लेट

विश्रामपुर। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद जिले में बेखौफ रेत उत्खनन और परिवहन (Illegal sand mining in Bishrampur) जारी है, इस बात का खुलासा संयुक्त टीम की औचक छापेमारी के दौरान हुआ। टीम ने रेत लोड 14 मिनी ट्रक जब्त किए हैं। इनमें नंबर प्लेट तक नहीं लगे थे। बताया जा रहा है कि जिले सहित सरगुजा संभाग में रोजाना बड़े पैमाने पर हो रहे रेत खनन और परिवहन का मामला शासन स्तर पर पहुंचा और इसके बाद सरगुजा संभाग में इन दिनों खनिज माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध के बाजूद रेत का बेखौफ खनन इस अवैध कारोबार के गहरे जड़ों का खुलासा करने पर्याप्त है। वहीं कोरिया जिले के नौगई में रेत के कारोबार को लेकर ही भाजपा नेता समेत 3 लोगों को कार में जिंदा जला (Triple murder case) देने और फिर अंबिकापुर में नगर सैनिक पर रेत माफियाओं के हमले के बाद प्रशासन और भी सख्त हो गया है।