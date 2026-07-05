Big Incident in Surajpur: अवैध पत्थर खदान में 2 युवकों पर गिरा बड़ा बोल्डर, दबकर दोनों की मौत, ग्रामीण बोले- हमने किया था मना

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के ग्राम लांची स्थित अवैध रूप से संचालित पत्थर खदान में 2 युवकों की मौत (Big incident in stone mines) हो गई। दरअसल खदान से पत्थर निकालने के दौरान अचानक एक बड़ा बोल्डर और मिट्टी का मलबा गिर गया। इससे दोनों उसके नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। इधर ग्रामीणों ने तेज आवाज सुनी तो वे दौडक़र वहां पहुंचे। सूचना पर सूरजपुर पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे, फिर दोनों मृत युवकों को बाहर निकालने का काम शुरु किया गया। काफी मशक्कत के बाद बोल्डर व मिट्टी के नीचे दबे युवकों शव बाहर निकाला गया। दोनों युवकों की उम्र 18-18 वर्ष है। युवकों की मौत से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।