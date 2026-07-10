Surajpur Crime: सूरजुपर में जमीन विवाद, तलवार लेकर महिला और बेटे-बेटी को मारने दौड़ाया

भैयाथान। सूरजुपर जिले के ग्राम गंगोटी में दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद (Surajpur land dispute) ने उस समय खतरनाक मोड़ ले लिया, जब एक पक्ष खेत पर अपना दावा जताते हुए तलवार लेकर पहुंच गया। उसने तलवार दिखाकर खेत की जुताई व बोआई करने पहुंची महिला व उसके बेटे-बेटी को मारने दौड़ाया। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया, अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बसदेई चौकी पुलिस ने आम्र्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।