10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Surajpur Crime: सूरजुपर में जमीन विवाद, तलवार लेकर महिला और बेटे-बेटी को मारने दौड़ाया

Surajpur crime news: खेत में जुताई और बोआई करने परिवार के साथ पहुंची थी महिला, राजस्व अमले द्वारा की गई नाप-जोख के बाद भी आरोपी बता रहा अपनी जमीन, पुलिस ने दर्ज किया अपराध
2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 10, 2026

Surajpur crime

Surajpur land dispute, तलवार लेकर महिला को मारने दौड़ा शख्स (Photo- Patrika)

भैयाथान। सूरजुपर जिले के ग्राम गंगोटी में दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद (Surajpur land dispute) ने उस समय खतरनाक मोड़ ले लिया, जब एक पक्ष खेत पर अपना दावा जताते हुए तलवार लेकर पहुंच गया। उसने तलवार दिखाकर खेत की जुताई व बोआई करने पहुंची महिला व उसके बेटे-बेटी को मारने दौड़ाया। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया, अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बसदेई चौकी पुलिस ने आम्र्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

सूरजुपर जिले के बसदेई चौकी अंतर्गत ग्राम गंगोटी कुम्हारपारा निवासी बॉबी देवांगन ने आरोप लगाया है कि उसके चाचा ससुर लक्ष्मण देवांगन ने 9 जुलाई को खेत में पहुंचकर हाथ में तलवार (Sword video viral) लहराते हुए न केवल गाली-गलौज की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने जमीन को अपनी बताते हुए किसी को भी खेत में प्रवेश करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। जिस भूमि को लेकर विवाद है, उसका सीमांकन 15 जून को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जा चुका था।

शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बावजूद आरोपी जमीन (Land dispute in Surajpur) पर अपना दावा जताते हुए खेती करने पर अड़ा है और विरोध करने पर डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है।

Surajpur threat news: खुलेआम दी धमकी

बताया गया कि घटना के समय जमीन मालिक महिला अपने बेटे और बेटी के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत में जुताई-बोआई के लिए पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और विवाद बढ़ गया। महिला ने आरोप लगाया कि तलवार लहराते हुए खुलेआम धमकियां दी गईं, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया।

घटना के बाद सामने आया कथित वीडियो (Surajpur crime video) पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। चौकी बसदेई पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 296(बी), 351(3) तथा आम्र्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

चौकी प्रभारी ने ये कहा

बसदेई चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का जल्द पता लगाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वायरल वीडियो (Viral video) की भी जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sitapur MLA: सीतापुर विधायक ने 12वीं टॉपर छात्रा को इनाम में दी स्कूटी और लैपटॉप, बोली- मुझे कलेक्टर बनना है

ये भी पढ़ें
Sitapur MLA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 07:56 pm

Published on:

10 Jul 2026 07:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Surajpur Crime: सूरजुपर में जमीन विवाद, तलवार लेकर महिला और बेटे-बेटी को मारने दौड़ाया

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Huge Road Accident: अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर भीषण सडक़ हादसा, बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत, तीनों को घसीटा भी

Huge road accident
सुरजपुर

Road Accident: बेटे की पिता से मोबाइल पर हुई आखिरी बात, बोला- पापा, मैं घर आ रहा हूं, लेकिन आई लाश

Road accident
सुरजपुर

Surajpur Collector in School: कलेक्टर पहुंचीं स्कूल, पूछा- देश के प्रधानमंत्री का नाम, तीसरी के छात्र ने झट से दिया जवाब

Surajpur collector in school
सुरजपुर

Big Incident in Surajpur: अवैध पत्थर खदान में 2 युवकों पर गिरा बड़ा बोल्डर, दबकर दोनों की मौत, ग्रामीण बोले- हमने किया था मना

Big incident in Surajpur
सुरजपुर

सूरजपुर में बड़ा हादसा, अवैध खदान में चट्टान गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Surajpur Mine Accident
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.