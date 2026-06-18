Murder in Surajpur: कोर्ट से लौट रहे दादा को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास, नाकाम हुए तो चाकू से गोदकर मार डाला, जमीन का था विवाद

सूरजपुर। सूरजपुर जिले में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में 60 वर्षीय वृद्ध की उसके ही 2 पोतों द्वारा चाकू से हत्या (Grandfather murder) कर दी गई। घटना के दौरान वह कोर्ट से लौट रहा था। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पोतों ने पहले अपने दादा को ट्रैक्टर से कुचलने (Farmer murder) की कोशिश की थी, इसमें वे नाकाम हो गए तो चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों भाग निकले थे, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मृतक की पहचान बरन राम राजवाड़े निवासी ग्राम पीढ़ा के रूप में हुई है।