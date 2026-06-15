Farmer Murder Case: ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले 8 आरोपी जेल दाखिल, जमीन का था विवाद

बतौली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलमा में जमीन विवाद के दौरान एक किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या (Farmer Murder in Batauli) कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीडि़त पक्ष के बयान के आधार पर सभी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले मृतक व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पहले पिटाई की थी। इस दौरान धक्का देकर बुजुर्ग किसान को खेत में गिरा दिया, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी।