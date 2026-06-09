‘खाना खाने जा रहा हूं’ कहकर घर से निकला, अटल सेतु से समुद्र में कूदा, पुणे के प्रतीक ने क्यों उठाया खौफनाक कदम

घटना की सूचना मिलते ही उलवे पुलिस ने समुद्र में बड़े स्तर पर खोज अभियान शुरू किया। हालांकि लगातार प्रयासों के बावजूद आज सुबह तक युवक का पता नहीं चल सका था। पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी को प्रतीक के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल उलवे पुलिस स्टेशन से संपर्क करने को कहा गया है। घटना के समय उसने सफेद रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी।