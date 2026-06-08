मुंबई में फिर बेकाबू हुई बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस, 5 वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत व कई गंभीर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार सुबह बेस्ट (BEST) की किराये पर संचालित इलेक्ट्रिक बस से बड़ा हादसा हो गया। दादर स्थित प्लाजा सिनेमा के पास अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने पैदल यात्रियों सहित कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में तीन से चार लोग घायल हुए हैं, जबकि चार से ज्यादा वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।