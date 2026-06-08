दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा कुदरत का कहर, अचानक आए तूफान में एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त

DIAL ने बताया कि तूफान आने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की ओर से मौसम में अचानक बदलाव को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई थी। आमतौर पर ऐसी चेतावनी मिलने पर एयरलाइंस और एयरपोर्ट के कर्मचारी रनवे और पार्किंग क्षेत्र में विमानों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करते हैं, जिससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इस बार मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल सका।