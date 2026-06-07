खुशखबरी! 12 km लंबाई, 12 स्टेशन… पुणे में नई मेट्रो सेवा अगले महीने होगी शुरू, जानें डिटेल्स

पुणे के लाखों यात्रियों और आईटी पेशेवरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिंजवड़ी से शिवाजीनगर के बीच बन रही मेट्रो लाइन 3 (Pune Metro Line 3) के पहले फेज का शुभारंभ आगामी 15 जुलाई से हो सकता है। पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने यह जानकारी दी। इस सेवा के शुरू होने से हिंजवड़ी और शिवाजीनगर के बीच के कई इलाके में रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी।