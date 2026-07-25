वायरल वीडियो के पीछे कौन? पीयूष गोयल के एक्शन से बढ़ी हलचल, बोले- फर्जी कंटेंट फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Piyush Goyal Deepfake Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया डीपफेक वीडियो है। इसमें उनके बयान के साथ छेड़छाड़ कर लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।