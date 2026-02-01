चिल्लाते रहे मासूम, लेकिन दरिंदो ने नहीं सुनी एक भी पुकार…. चोरी के शक में 5 बच्चों को नंगा करके पीटा

Meerut Crime News: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन इलाके में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। यहां निर्माणाधीन मकान में सरिया चोरी के शक में पांच मासूम बच्चों को बंधक बनाकर उनके साथ बेरहमी की गई। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आरोप है कि कुछ लोग निर्माण स्थल के पास बैठे हुए थे। उन्हें शक हुआ कि पास में खेल रहे बच्चे सरिया चोरी कर रहे हैं। इसी शक के आधार पर उन्होंने बच्चों को जबरन पकड़ लिया और पास ही एक पीजी में ले गए। वहां बच्चों के साथ मारपीट की गई और उन्हें डराया-धमकाया गया।
आरोपियों ने बच्चों के साथ बेहद गलत व्यवहार किया। बच्चों को नंगा करके पिटाई की गई और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस क्रूरता से बच्चे बुरी तरह डर गए और रोने लगे। घटना के बाद बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित बच्चों में से एक की मां जब अपने बच्चे को तलाशते हुए मौके पर पहुंची, तो उसने आरोपियों से बच्चों को छोड़ने की गुहार लगाई। मां की हालत देखकर आसपास की कुछ महिलाएं भी वहां पहुंच गईं। शुरुआत में आरोपियों ने गाली-गलौज की, लेकिन जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही डीएलएफ फेज-तीन थाना पुलिस हरकत में आई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने नाथूपुर निवासी हरेंद्र और मेरठ निवासी फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल छह आरोपियों को नामजद किया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि चोरी के शक में उन्होंने बच्चों को पकड़ा और पीजी में ले जाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
पीड़ित बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
