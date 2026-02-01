चिल्लाते रहे मासूम, लेकिन दरिंदो ने नहीं सुनी एक भी पुकार…. चोरी के शक में 5 बच्चों को नंगा करके पीटा

Meerut Crime News: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन इलाके में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। यहां निर्माणाधीन मकान में सरिया चोरी के शक में पांच मासूम बच्चों को बंधक बनाकर उनके साथ बेरहमी की गई। यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आरोप है कि कुछ लोग निर्माण स्थल के पास बैठे हुए थे। उन्हें शक हुआ कि पास में खेल रहे बच्चे सरिया चोरी कर रहे हैं। इसी शक के आधार पर उन्होंने बच्चों को जबरन पकड़ लिया और पास ही एक पीजी में ले गए। वहां बच्चों के साथ मारपीट की गई और उन्हें डराया-धमकाया गया।