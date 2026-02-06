‘ओए पंडित किधर जा रहा…’ मुस्लिम पड़ोसन के साथ देवा शरीफ जा रहे युवक से मारपीट; अभद्रता

पीड़ित युवक का नाम हरीश शर्मा है। वह अपनी पड़ोसन के साथ देवा शरीफ चादर चढ़ाने गया था। युवक के साथ आई महिला अंदर चादर चढ़ाने चली गई। युवक चादर चढ़ाने जाने के लिए खड़ा था। तभी एक दुकानदार ने उसे बुलाया और बोला- ओए पंडित कहां जा रहा है…इधर आ और उससे बहस करने लगा। युवक आरोप है कि दुकानदार ने उसे थप्पड़ मारा और जबरन उसके माथे पर लगे तिलक को धुलवा दिया। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।