Hast Rekha: आपकी हथेली पर है ऐसा निशान, तो जीवन में खूब कमाएंगे नाम

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष का एक खास अंग माना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के हाथों की रेखाओं का अध्ययन किया गया है। व्यक्ति के हाथों की रेखाएं और निशान से उसके भविष्य और भूत के बारे में पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति की हथेली पर अलग- अलग तरह के निशान मौजूद होते हैं। इन निशानों का मतलब हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है। व्यक्ति के हाथ पर कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनका सीधा संबंध व्यक्ति के आय से होता है। इस तरह के निशान वाले लोग अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं और बहुत धन कमाते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो लकी निशान।