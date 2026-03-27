Balen Shah Wife : बालेन शाह को सबीना से ऑनलाइन हुआ था प्यार, कौन है नेपाल PM की परी जैसी पत्नी

बालेन शाह नेपाल में बतौर रैपर फेमस हैं। बतौर रैपर वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को भी चलाते रहे। इसके बाद वो 2022 में काठमांडू मेयर का चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी एंट्री मारी। इसके साथ ही वो एक बागी के तौर पर आगे बढ़ते रहे। कहा जाता है कि नेपाल में Gen Z आंदोलन के पीछे भी इनका हाथ था और फिर नेपाल की जनता है इनको चुनकर नेपाल की गद्दी पर बैठा दिया।