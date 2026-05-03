एमपी में बड़ा फेरबदल, आधी रात 62 आइपीएस अधिकारियों को किया इधर से उधर

मनोज कुमार राय डीआइजी/एसपी, खंडवा डीआइजी, पीएचक्यू

शैलेंद्र सिंह चौहान एसपी, रीवा डीसीपी, भोपाल

शिव दयाल डीआइजी/एसपी, झाबुआ डीआइजी, पीएचक्यू

सूरज कुमार वर्मा एसपी, दतिया एसपी, भिंड

यांगचेन डोलकर भूटिया एसपी, देहात इंदौर एसपी, शिवपुरी

दीपक कुमार शुक्ला एसपी, सीहोर सेनानी, 32वीं वाहिनी विसबल उज्जैन

अमन सिंह राठौड़ एसपी, शिवपुरी डीसीपी, इंदौर

अनुराग सुजानिया एआइजी, पीएचक्यू एसपी, सागर

सचिन शर्मा दिल्ली प्रतिनियुक्ति एसपी, धार

वाहिनी सिंह एसपी, डिंडोरी एसपी, पीटीसी इंदौर

विकास कुमार सहवाल एसपी, सागर डीसीपी, भोपाल

धर्मराज मीना सेनानी 32वीं वाहिनी विसबल उज्जैन एसपी, मुरैना

समीर सौरभ एसपी, मुरैना एसपी, रेडियो भोपाल

रजत सकलेचा एसपी, मंडला एसपी, छतरपुर

अगम जैन एसपी, छतरपुर एसपी, खंडवा

मनीष खत्री एसपी, सिंगरौली एआइजी, भोपाल

सुनील मेहता एसपी, सिवनी डीसीपी इंदौर

देवेंद्र पाटीदार एसपी, बुरहानपुर एसपी, झाबुआ

रामशरण प्रजापति एसपी, देहात भोपाल एआइजी, पीएचक्यू