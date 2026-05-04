‘बंगाल आज आजाद होगा’: भोपाल में रवि किशन बोले- अब निर्भय होकर मनाएंगे दुर्गा पूजा

रवि किशन भोपाल में एक निजी इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान रवि किशन को भी डाक्टरेट की उपाधि दी गई। उनके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला को भी डाक्टरेट की उपाधि दी गई। यह उपाधि मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी को दी। रवि किशन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस उपाधि की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मैं इस सम्मान को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में समाज, प्रदेश और देश की सेवा के लिए और अधिक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहूंगा।