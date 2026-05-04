एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की बड़ी व्यवस्था, पोर्टल से होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग

Garud Portal- एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इसकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यह काम "गरुड़ पोर्टल" के माध्यम से किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के संचार के साथ संचालन की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। केंद्रीकृत रियल-टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से सीवेज प्रबंधन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा और समय पर निर्णय लेने में भी सुविधा होगी।