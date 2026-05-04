एमपी में किसानों को बड़ी सुविधा, गेहूं खरीदी में तौल पर्ची बनाने का समय बढ़ाया

Wheat- एमपी में गेहूं खरीदी में किसानों को बड़ी सुविधा दी गई है। इसमें तौल पर्ची बनाने का समय बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही देयक जारी करने का समय रात 12 तक तय किया है। मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 39 लाख 2 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। 7 लाख 48 हजार किसानों से यह गेहूं खरीदा गया है। इसके साथ ही एनआईसी सर्वर की क्षमता एवं संख्या में वृद्धि कराई गई है।