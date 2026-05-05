क्या आपके शहर में भी नलों से नहीं आ रहा पानी? यहां 1586 शिकायतों ने खोली सिस्टम की पोल

Indore Water Crisis: शहर में पानी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कई इलाकों में लोग रोज पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी से जुड़ी दर्ज हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार अप्रेल में पेयजल एवं नए जल कनेक्शन से संबंधित 1586 शिकायतें दर्ज हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग या तो पानी की कमी से जूझ रहे हैं या जल कनेक्शन और सप्लाई की तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 258 शिकायतें दूषित, सीवेज मिले या बदबूदार पानी को लेकर दर्ज हुई हैं। कई क्षेत्रों में लोगों ने मटमैले पानी की शिकायत की है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की पुरानी पाइपलाइन और लीकेज इसके प्रमुख कारण हैं।