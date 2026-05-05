5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

क्या आपके शहर में भी नलों से नहीं आ रहा पानी? यहां 1586 शिकायतों ने खोली सिस्टम की पोल

Indore Water Crisis: पर्याप्त सप्लाई नहीं, जहां आ रहा वहां का पानी गंदा... समस्या का नहीं निकल रहा हल, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार लगा, एमपी के इंदौर शहर में जल आपातकाल की स्थिति है, कहीं नलों में पानी नहीं, जहां आ रहा वहां गंदा-बदबूदार पानी... भागीरथपुरा को नहीं भूले लोग, सेहत को लेकर अलर्ट हुए...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

May 05, 2026

Indore water Crisis

Indore water Crisis (photo:patrika)

Indore Water Crisis: शहर में पानी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। कई इलाकों में लोग रोज पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें पानी से जुड़ी दर्ज हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार अप्रेल में पेयजल एवं नए जल कनेक्शन से संबंधित 1586 शिकायतें दर्ज हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग या तो पानी की कमी से जूझ रहे हैं या जल कनेक्शन और सप्लाई की तकनीकी दिक्कतों से परेशान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 258 शिकायतें दूषित, सीवेज मिले या बदबूदार पानी को लेकर दर्ज हुई हैं। कई क्षेत्रों में लोगों ने मटमैले पानी की शिकायत की है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की पुरानी पाइपलाइन और लीकेज इसके प्रमुख कारण हैं।

इंदौरवासी भागीरथपुरा हादसे को भूले नहीं हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी आखिर क्यों नहीं मिल पाता पीने का साफ पानी? यहां पढ़ें अंदर की कहानी... पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे...

नगरीय विकास विभाग की स्थिति

चिंताजनक नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी अप्रेल में 5378 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 3260 लंबित हैं। यानी आधे से ज्यादा लोगों को राहत नहीं मिली है। इसमें भी 1500 शिकायतें पेयजल की हैं। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रेल तक 50 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतें 5108 थीं, जो 4 मई तक 5884 हो गई। सिर्फ एक सप्ताह में 776 शिकायतें बढ़ गईं। नगरीय विकास विभाग में ही 900 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। पानी की कमी के चलते कई कॉलोनियों में लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं।

कहने को नर्मदा लाइन है… पर पानी के लिए टैंकर का इंतजार

इंदौर. नर्मदा पाइप लाइन होने के बाद भी कम समय के लिए सप्लाय होने से कई इलाकों में पानी की कमी बनी हुई है। कई ऐसी कॉलोनियां हैं, जहां रात में टैंकर पहुंचता है जिसके कारण पानी भरने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। वार्ड नं. 64 की कई कॉलोनियों के लोगजलसंकट से परेशान हैं। पवनपुरी कॉलोनी, तीन इमली क्षेत्र, पंवार नगर आदि में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई जगह नर्मदा लाइन है लेकिन पानी कम समय के लिए आता है, पूर्ति हो नहीं पाती है। इन कॉलोनियों में लोगों को टैंकर के लिए इंतजार करना पड़ता है। टैंकर की संख्या कम होने से भी परेशानी है।

600 टैंकर का संचालन

नर्मदा परियोजना के कार्यपालन यंत्री प्रताप बुंदेला के मुताबिक, पानी की समस्या को देखते हुए इस समय नगर निगम 600 टैंकरों का संचालन कर रहा है। लोगों को पानी मिलने में किसी तरह की तकलीफ न हो इसका ध्यान रखते हुए टैंकरों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

सुंदरकांड के बीच चल रही थी किडनैपिंग, डायरेक्टर शुभ्रा रंजन केस में चौंकाने वाला खुलासा
भोपाल
Shubhra Ranjan Kidnapping case shocking reveal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 12:06 pm

Published on:

05 May 2026 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / क्या आपके शहर में भी नलों से नहीं आ रहा पानी? यहां 1586 शिकायतों ने खोली सिस्टम की पोल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मंदिर की सामग्री से बनी मस्जिद’, भोजशाला मामले में ASI का बड़ा दावा

Masjid built with temple material ASI major claim in Bhojshala case MP News
इंदौर

इंदौर से ‘चारधाम यात्रा’ पर गया था पूरा परिवार, पीछे से हो गई बड़ी अनहोनी

Fire Breaks Out in Flat
इंदौर

बंगाल में भाजपा की जीत पर रो पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझपर 38 केस किए

Kailash Vijayvargiya broke down in tears West Bengal Election Results 2026 mp news
इंदौर

Toll Tax: ‘नंबर प्लेट’ से कटेगा टोल, हाइवे पर नजर आएंगे ‘बैरियर फ्री’ टोल प्लाजा

Barrier-Free Toll Plazas
इंदौर

MP में यहां भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, 8 नेताओं ने ठोकी दावेदारी

fierce battle is brewing for the post of BJYM president appointment in indore mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.