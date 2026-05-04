4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर से ‘चारधाम यात्रा’ पर गया था पूरा परिवार, पीछे से हो गई बड़ी अनहोनी

MP News: फ्लैट की चाबी पड़ोसी को दी गई थी। बताया जा रहा है कि घर से निकलते वक्त एसी चालू रह गया था, जिसके कारण अनहोनी हो गई....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 04, 2026

Fire Breaks Out in Flat

Fire Breaks Out in Flat (Photo Source - Patrika)

MP News:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के लसूडिय़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी नगर में बीती देर शाम एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बालाजी हाइट्स के फ्लैट नंबर 611 में दोपहर करीब 4.37 बजे अचानक लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 10 हजार लीटर पानी से आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण एयर कंडिशनर (एसी) में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग के एएसआइ सुशील दुबे और एएसआइ शोभाराम मालवीय मौके पर पहुंचे थे।

इस पूरे मामले को लेकर एएसआइ सुशील दुबे ने बताया, लैट बैंक कर्मचारी कुलदीप पाटीदार का है। कुलदीप वर्तमान में सपरिवार चारधाम की यात्रा पर गए हैं। उन्होंने फ्लैट की चाबी पड़ोसी को सौंपी थी। बताया जा रहा है कि घर से निकलते वक्त एसी चालू रह गया था, जिसमें स्पार्क होने के कारण आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया।

संसाधनों की कमी, पाइप जोड़ ऊपर तक पहुंची टीम

इस घटना ने एक बार फिर फायर ब्रिगेड के पास ऊंचाई पर आग बुझाने के संसाधनों की कमी को उजागर कर दिया। छठी मंजिल पर आग होने के कारण सीढिय़ों से ऊपर जाना चुनौतीपूर्ण था। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक मशीनों के अभाव में दमकल कर्मियों को कई पाइप आपस में जोड़कर ऊपर तक पानी पहुंचाना पड़ा। काफी मशकत के बाद टीम आग बुझाने में सफल रही।

पहले भी धधक चुकी हैं इमारतें

शहर में शॉर्ट सर्किट और मानवीय भूल के कारण अग्निकांड की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 अप्रेल को स्कीम नंबर 136 स्थित हरसिंगार कॉम्प्लेक्स की छठी मंजिल पर भीषण आग लगी थी। उस दौरान एक दंपती घर में सो रहा था और दूसरे कमरे में रखा इलेक्ट्रिक मसाजर रात भर चालू रहने से ओवरहीट होकर जल गया। गनीमत रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। उस समय फायर को छठी मंजिल तक पानी पहुंचाने में कई पाइप को जोडऩा पड़ा था।

घर में एसी है तो बरतें या सावधानी

-कंप्रेसर को छांव में रखें।
-कंप्रेसर और कंडेंसर के आसपास वेंटिलेशन सही हो।
-एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित करते रहे।
-नियमित रूप से एसी की सर्विसिंग कराएं।
-समय-समय पर कूलिंग फैन की जांच करें।
-एक अच्छी गुणवत्ता वाला स्टेबलाइजर लगवाएं ताकि अचानक वोल्टेज बढ़ने या कम होने से कंप्रेसर न जले।

ये भी पढ़ें

बंगाल नतीजों पर गरजे मोहन यादव- कंस की तरह घुसपैठिए बुलाए, जनता ने कर दिया पूरा हिसाब
ग्वालियर
Mohan Yadav statement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 May 2026 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर से ‘चारधाम यात्रा’ पर गया था पूरा परिवार, पीछे से हो गई बड़ी अनहोनी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंगाल में भाजपा की जीत पर रो पड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझपर 38 केस किए

Kailash Vijayvargiya broke down in tears West Bengal Election Results 2026 mp news
इंदौर

Toll Tax: ‘नंबर प्लेट’ से कटेगा टोल, हाइवे पर नजर आएंगे ‘बैरियर फ्री’ टोल प्लाजा

Barrier-Free Toll Plazas
इंदौर

MP में यहां भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, 8 नेताओं ने ठोकी दावेदारी

fierce battle is brewing for the post of BJYM president appointment in indore mp news
इंदौर

जनगणना कार्य से गायब 289 अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस, होगी FIR !

Employees Absent from Census Duty
इंदौर

‘सीएम’ के सामने छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द ! बोलते ही…हंसने लगी जनता

Kailash Vijayvargiya
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.