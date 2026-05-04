इंदौर से ‘चारधाम यात्रा’ पर गया था पूरा परिवार, पीछे से हो गई बड़ी अनहोनी

MP News:मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के लसूडिय़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत महालक्ष्मी नगर में बीती देर शाम एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बालाजी हाइट्स के फ्लैट नंबर 611 में दोपहर करीब 4.37 बजे अचानक लपटें उठने लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 10 हजार लीटर पानी से आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण एयर कंडिशनर (एसी) में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग के एएसआइ सुशील दुबे और एएसआइ शोभाराम मालवीय मौके पर पहुंचे थे।