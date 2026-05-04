‘सीएम’ के सामने छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द ! बोलते ही…हंसने लगी जनता

MP News: मैं घूम फिरकर धार का ही प्रभारी मंत्री बन जाता हूं। 20 साल में से 10 साल धार का ही प्रभारी रहा। ये बात बीते दिन इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मंच से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कही। ये सुनते ही आयोजन स्थल पर मौजूद लोग हंसने लगे, हालांकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का प्रभारी मंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन बन नहीं पाए, शायद इसी का दर्द सीएम के सामने बाहर आ गया।