Bundi : किसानों में नाराजगी, 430 में से मात्र 131 ने ली हिस्सेदारी राशि

केशवरायपाटन. राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की एक मात्र सहकारिता पर आधारित चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने की घोषणा के बाद विभाग ने सहकारी चीनी मिल के अंशधारियों से अपनी हिस्सा राशि प्राप्त करने के लिए नोटिस चस्पा किया है, लेकिन अंशधारी कृषक फिर भी अपनी हिस्सा राशि लेने नहीं पहुंच रहे हैं। मिल के 430 से अधिक अंशधारी कृषक है, लेकिन अब तक मात्र 131 कृषकों ने ही अपनी हिस्सेदारी राशि प्राप्त की है। मिल को वर्ष 2000 में बंद करने के बाद हिस्सा राशि प्राप्त करने के लिए यह तीसरा प्रयास है। मिल बंद होने के बाद वर्ष 18 फरवरी 2012 व 20 नवम्बर 2012 को हिस्सा राशि लेने की सूचना जारी की गई थी। किसानों ने अपना पसीना बहा कर वर्ष 1977-78 में मिल की स्थापना की थी।

शुरुआत में 250 रुपया का एक शेयर खरीदा गया। इसके बाद 500 रुपए का शेयर दिया गया। मिल शुरुआत में काफी सफल रही। 22 साल के लम्बे उतार चढ़ाव के बाद मिल को घाटे का उपक्रम घोषित कर दिया। वर्ष 1999 में प्रदेश में अकाल पडऩे पर कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2000 के गन्ना पिराई सीजन के बाद बंद कर दिया। मिल में 2003 में अवसायक नियुक्त किया गया।