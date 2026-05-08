Bundi : निर्माण की धीमी गति से श्रद्धालु हो रहे परेशान, गुणवत्ता की भी हो रही अनदेखी

पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता मूलचंद बाथला ने बताया कि चम्बल के घाटों के निर्माण को प्राथमिकता से पूरा नहीं करने से लोग निराश हो गए हैं। पहली प्राथमिकता घाटों का निर्माण होना चाहिए। संवेदक को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। संवेदक ने सभी घाटों को तोड़ तो दिया, लेकिन निर्माण नहीं किया। बुर्जों की नींव के कार्य में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाथला ने बताया कि घाटों के कार्य में गति दिलवाने व गुणवत्ता पर ध्यान दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अवगत कराया जाएगा।