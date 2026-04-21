Mandi News: अमेरिका-ईरान युद्ध का असर जीरा मंडियों पर, मंदी के कारण किसान परेशान, सरकार से मदद की गुहार

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में जीरे की खपत में कमी आई है। पहले, ईरान जैसे देशों से भारत के जीरे की निर्यात में वृद्धि होती थी, लेकिन अब युद्ध की वजह से यह निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख निर्यातक देशों की तरफ से भी कम डिमांड देखी जा रही है, जिससे सांचौर क्षेत्र के किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।