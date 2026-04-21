राजस्थान में अनोखी परंपरा: दुल्हन को गोद में उठाकर फेरे लेता है दूल्हा, घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से ससुराल जाती है दुल्हन

श्रीमाली ब्राह्मण समाज में विवाह कार्यक्रम के दौरान जहां कुलेवा, आड़ बंदोला की अनोखी परंपरा निर्वहन किया जाता है। वहीं चवरी में दूल्हे की ओर से दुल्हन को दोनो हाथों में उठाकर अग्नि के फेरे लेने की परंपरा भी अपने आप में बेहद अनूठी है। वर्षों से चली आ रही इन परंपराओं का आज भी समाज में उत्साह व उमंग से निर्वहन किया जा रहा है।