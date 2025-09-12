जीरे की कीमतों में आई ऐतिहासिक गिरावट, तीन साल में 65 हजार से 18 हजार तक लुढ़के दाम, जानें वजह

कृषि मंडी व्यापार संघ के पूर्व सचिव चेतन पटेल ने बताया कि वर्ष 2023 में जीरा 21 हजार रुपए प्रति क्विंटल से शुरू होकर 60 हजार तक पहुंचा था, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिला। इसी उम्मीद में इस बार बड़े पैमाने पर बुवाई की गई। लेकिन वर्ष 2024 में शुरुआत में जीरा 25 से 30 हजार तक बिका और अब यह गिरकर 17-18 हजार पर आ गया है। व्यापारी रामचंद्र कुमावत ने बताया कि निर्यात और घरेलू खपत में कमी के कारण जीरे की मांग घटी है। बाजार में खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे व्यापारी भी माल उठाने से बच रहे हैं।