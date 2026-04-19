Indian Railways: रेलवे का बड़ा तोहफा, चार प्रमुख राज्यों से सीधा जुड़ेगा राजस्थान का यह जिला, ग्रामीणों में खुशी की लहर

जालोर। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए भगत की कोठी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल अंतर्गत मोदरान रेलवे स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत किया है। यह ठहराव 20 अप्रेल से नियमित रूप से लागू हो जाएगा। इस निर्णय से दक्षिण भारत और मारवाड़ के बीच सीधी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी।