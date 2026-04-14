National Highway: नेशनल हाईवे 325 के बायपास निर्माण कार्य को लगा बड़ा झटका, फिलहाल ट्रैफिक जाम से नहीं मिलेगी राहत

विभागीय जानकारी के अनुसार, नेशनल हाईवे-325 के स्टील आर्च ब्रिज के 400 मीटर हिस्से में डामरीकरण का काम बाकी है। डामर की उपलब्धता में आई कमी से काम में देरी हो रही है। महंगाई का असर भी इस कार्य पर पड़ रहा है। डामर की उपलब्धता होने के साथ ही 400 मीटर इस हिस्से के अलावा बचे हुए अन्य हिस्सों में भी कार्य किया जाएगा।